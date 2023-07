Sofia Vergara und Joe Manganiello haben eisernen Ehevertrag

Wie wird die Scheidung von Sofia Vergara (51) und ihrem Noch-Ehemann Joe Manganiello (46) ablaufen? Die beiden Schauspieler hatten sich 2014 kennengelernt, zwei Jahre später folgte die Hochzeit. Am vergangenen Montag erklärten die Noch-Eheleute allerdings, dass sie sich nach sieben Jahren scheiden lassen werden. Die Teilung der Besitztümer sollte kein Problem sein, da die beiden offenbar vorher bereits alles in einem Ehevertrag geregelt haben.

DailyMail berichtete, die 51-Jährige habe bereits vor Jahren erklärt, dass die zwei einen knallharten Ehevertrag unterzeichnet hätten. Das Vermögen, welches sich bei Sofia immerhin auf rund 125 Millionen Euro beläuft, halten sie laut diesem offenbar streng getrennt. Der 46-Jährige habe wohl kein Problem damit gehabt, die Vereinbarung zu unterschreiben. Ein Anwalt schätzte ein, dass die zwei "wahrscheinlich einen sogenannten Walkaway-Vertrag" vereinbart hätten. Das bedeutet, dass Sofia "behält, was sie hat und was sie verdient, und [Joe] behält, was er hat und was er verdient hat."

Außerdem fließe ohnehin kein böses Blut zwischen den beiden. "Wir haben die schwierige Entscheidung getroffen, uns scheiden zu lassen", hatten die einstigen Turteltauben gegenüber PageSix verkündet und um Privatsphäre gebeten. Sie würden sich nach wie vor sehr lieben und füreinander da sein.

Anzeige

Getty Images Sofia Vergara, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Sofia Vergara bei "America's Got Talent"

Anzeige

Instagram / sofiavergara Joe Manganiello und Sofia Vergara im Dezember 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de