"Absolute Liebe": Jamie Lynn Spears über Schwester Britney!

Sie schlägt versöhnliche Töne an! Die Schwestern Britney Spears (41) und Jamie Lynn Spears (32) waren einst unzertrennlich gewesen – in den vergangenen Jahren machten sie aber vor allem mit ihrer Familienfehde von sich reden und warfen sich gegenseitig Vorwürfe an den Kopf. Jamie Lynn scheint nun bereit zu sein, das Kriegsbeil zu begraben. In einem neuen Interview schlägt die kleine Schwester nämlich versöhnliche Töne an!

Im Gespräch mit Variety stellt der "Zoey 101"-Star klar: "Ich habe nichts als absolute Liebe für jedes einzelne meiner Familienmitglieder." Sie wolle aus den Fehlern der vergangenen Monate lernen und nicht mehr alles an die Öffentlichkeit tragen. Auch ihre Tochter Maddie soll positiv von Britney denken, weshalb Jamie Lynn ihr erklären würde: "Schau dir an, was deine Familie getan und erreicht hat.[...] Sieh dir an, was für ein Beispiel für eine starke Frau du hast. Du hast etwas, worauf du stolz sein kannst und darauf solltest du auch stolz sein."

Erst vor wenigen Tagen hatten sich Britney-Fans schadenfroh im Netz darüber geäußert, dass Jame Lynns Autobiografie mittlerweile zum Discount-Preis verscherbelt wird. Britneys vorangekündigtes Buch "The Woman In Me" hingegen hatte sich bereits nach wenigen Tagen zum Bestseller entwickelt.

Anzeige

Getty Images Jamie Lynn Spears, Schwester von Britney Spears

Anzeige

Getty Images Britney Spears, Sängerin

Anzeige

Getty Images Britney und Jamie Lynn Spears in Santa Monica, 2003

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de