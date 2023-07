Ganzes Gesicht verändert? Kylie Jenner enthüllt Eingriffe

Kylie Jenner (25) spricht Klartext! Die US-Amerikanerin steht durch die Realityshow Keeping up with the Kardashians bereits seit ihrer Kindheit in der Öffentlichkeit. In den vergangenen Jahren baute sich die Zweifachmama mit ihrer eigenen Kosmetikmarke ein regelrechtes Imperium auf. Gerüchte um die angeblichen Schönheitsoperationen der Brünetten halten sich vehement. Nun stellt Kylie einiges klar und bestreitet Eingriffe in ihrem Gesicht.

Bei The Kardashians sprach die 25-Jährige mit ihren Schwestern über Zweifel am eigenen Äußeren. Dabei betonte sie, dass es normal sei, manchmal unsicher zu sein, doch dass die meisten Behauptungen über ihre angeblichen Eingriffe falsch seien. "Ich habe mich immer selbst geliebt – ich liebe mich immer noch. Eines der größten Missverständnisse über mich ist, dass [...] ich so viele Operationen hatte, um mein ganzes Gesicht zu verändern, was nicht stimmt, ich habe nur Filler bekommen."

Früher habe Kylie ihre eigenen Ohren nicht gemocht, doch mit der Geburt ihrer Tochter habe sich dies geändert. "Dann bekam ich Stormi (5), und sie hat meine Ohren, und da wurde mir klar, wie sehr ich sie liebe", erklärte die TV-Bekanntheit.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, TV-Star

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im April 2023

TheRealSPW / MEGA Kylie Jenner und Stormi Webster im Mai 2023

