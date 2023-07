Johnny Depp sagt schon wieder Konzert in letzter Minute ab!

Johnny Depp (60) stellt seine Fans ganz schön auf die Probe! Neben der Schauspielerei ist er auch mit seiner Musik sehr erfolgreich: Zusammen mit Alice Cooper (75) und Joe Perry (72) bildet der Fluch der Karibik-Star seit 2015 die Band Hollywood Vampires. Aktuell sind die drei Rocker mit Cover- und eigenen Songs auf großer Tournee – doch in dieser Woche sagten sie ohne Begründung ihr Konzert in Budapest kurz vor Beginn ab. Und nun cancelt Johnny eine weitere Show in letzter Minute!

Heute Abend sollten die Hollywood Vampires im Amphitheater in Banská Bystrica in der Slowakei auftreten – doch auch der zweite Auftritt in dieser Woche ist nun abgesagt, wie Mirror berichtet. "Nach der Absage des Konzerts in Budapest kommt nun eine weitere. Es tut uns leid, aber das heutige Konzert der Hollywood Vampires ist definitiv abgesagt", bestätigt der Konzertveranstalter auf seiner Website. Gründe für den erneuten Ausfall wurden nicht genannt.

Auch die Vorband von Johnny und Co. meldete sich auf Facebook – und erhebt Vorwürfe gegen den Promoter der Konzerte! "Es braucht viel, damit wir in Erwägung ziehen, eine Show abzusagen, aber da der Promoter seinen vertraglichen Verpflichtungen nicht nachkommt und darüber hinaus aufgehört hat, mit uns zu kommunizieren, sehen wir keine andere Möglichkeit", schreibt JORN erzürnt.

Getty Images Johnny Depp mit den Hollywood Vampires bei einem Auftritt 2019

Getty Images Alice Cooper und Joe Perry im Juni 2023

Getty Images Johnny Depp, Schauspieler

