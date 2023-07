Johnny Depp musste Konzert in letzter Minute verschieben!

Die Fans standen vergebens Schlange. Im Jahr 2015 gründete Johnny Depp (60) zusammen mit Alice Cooper (75) und Joe Perry (72) die US-amerikanische Rockband Hollywood Vampires. Seither begeistert die Musikgruppe seine Anhänger nicht nur mit rockigen Coverversionen der 60er- und 70er-Jahre, sondern auch mit eigenen Songs. Aktuell ist der Schauspieler mit seiner Gruppe wieder auf Tournee. Eines ihrer Konzerte mussten Johnny und Co. nun aber verschieben!

Auf Instagram berichtet Johnny jetzt, dass die Show der Hollywood Vampires in Budapest "wegen unvorhergesehener Umstände" kurzfristig abgesagt werden müsse. "Wir lieben und schätzen alle Fans, die von nah und fern angereist sind, um uns aufsteigen zu sehen, und es tut uns wirklich leid", heißt es in der Story. Alle Tickets werden vollständig erstattet. Genauere Details zum Konzertausfall gab die Band derweil noch nicht preis.

Erst vor wenigen Tagen stand der Fluch der Karibik-Star mit den Hollywood Vampires in der AO Arena in Manchester auf der Bühne. Laut Mirror soll er bei dem Auftritt total gerührt gewesen sein. "Ich bin glücklich, das zu tun, was ich liebe", gab der 60-Jährige gegenüber seinen Fans zu.

Getty Images Alice Cooper und Joe Perry im Juni 2023

Getty Images Johnny Depp bei einem Konzert der Hollywood Vampires

Getty Images Johnny Depp im Juni 2023

