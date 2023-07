Krise überwunden: Megan Fox und MGK planen ihre Hochzeit!

Bei Megan Fox (37) und Machine Gun Kelly (33) stehen alle Zeichen auf Liebe! Hinter dem Promipärchen liegt eine turbulente Zeit. Anfang vergangenen Jahres hatte der Musiker um die Hand der Schauspielerin angehalten. Anschließend planten die beiden bereits ihre Märchenhochzeit – doch dunkle Wolken zogen auf. Inzwischen haben sie ihre Krise aber offenbar überwunden, denn: Megan und MGK stecken erneut in den Vorbereitungen für ihre Trauung!

Das verrät ein Insider jetzt gegenüber Us Weekly: "Sie sind wieder auf dem richtigen Weg. Sie hatten so viel Erfolg in der Therapie zusammen. Da sie anfangen, einander zu vertrauen, haben sie darüber gesprochen, wieder zu heiraten." Der Quelle zufolge sollen die Turteltauben zwei Hochzeiten planen – das Ganze aber etwas entspannter angehen: "Sie sind beide wieder an Bord und freuen sich darauf, mit der Planung der neuen Version ihrer Hochzeit zu beginnen!"

Dass es mit ihrem Verlobten wieder so gut läuft, soll Megan mehr als glücklich machen. Und auch der Rockstar ist froh, seine Liebste wieder an seiner Seite zu wissen. Das machte er erst kürzlich mit einigen Kommentaren im Netz deutlich, in denen er von dem Model schwärmte.

Instagram / meganfox Megan Fox und Machine Gun Kelly im Oktober 2022

Getty Images Machine Gun Kelly und Megan Fox, Juni 2022

Getty Images Megan Fox, Schauspielerin

