Nach Baloo: Stefano Zarrella hat einen neuen Vierbeiner!

Tierische News aus dem Hause Zarrella! Im März gab Stefano (32) überraschend bekannt, dass er sich von seiner langjährigen Freundin Romina Palm (24) getrennt hat. Dabei fiel dem Influencer vor allem der Abschied von ihrem gemeinsamen Hund Baloo schwer – seit der Trennung wohnt der kleine Cockerspaniel nämlich bei der 23-Jährigen. Doch nun sorgt seine Familie für tröstenden Ersatz: Stefano hat einen neuen Hund!

Via Instagram offenbart Stefano jetzt, dass es ein neues Familienmitglied im Hause Zarrella gibt. In dem Reel ist zu sehen, wie seine Eltern ihn mit einer neuen Fellnase überraschen – und die ist wirklich zuckersüß! Sein Papa Bruno ist von dem kleinen Dackel sogar so gerührt, dass er sich ein paar Tränchen verdrücken muss. Aber auch Stefano kommt aus dem Strahlen nicht mehr heraus und schreibt: "Willkommen in der Familie. Jetzt brauchen wir für das Glück nur noch einen Namen".

Erst vor wenigen Tagen verriet der 32-Jährige in einer Story, dass er seinen treuen Gefährten Baloo sehr vermisse: "Ihr könnt euch sicher vorstellen, wie sehr er mir fehlt, aber ich bin mir sicher, dass es für Baloo so am besten ist." Er wolle dem Vierbeiner aber keine verschiedene Aufenthaltsorte zumuten.

Instagram / stefanozarrella Romina Palm und Stefano Zarrella, Juli 2020

Instagram / stefanozarrella Stefano Zarrella mit seinem Vater Bruno im Juli 2023

Instagram / stefanozarrella Stefano Zarrella mit Romina Palms Hund Baloo im August 2020

