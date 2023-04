Nach Trennung: Stefano Zarrella vermisst seinen Hund Baloo

Stefano Zarrella (32) sehnt sich nach seiner Fellnase! Der jüngere Bruder von Sänger Giovanni Zarrella (45) und Romina Palm (23) gingen drei Jahre lang gemeinsam durch Leben. Vor wenigen Wochen verkündete der Influencer dann überraschend, dass er nicht mehr mit dem Model zusammen sei. Seit der Trennung hat er wohl auch den Hund nicht mehr gesehen, den er vor einigen Jahren mit seiner Ex adoptiert hatte. Nun berichtet Stefano ehrlich: Der Vierbeiner fehlt ihm total!

Wie der 32-Jährige nun in seiner Instagram-Story erklärt, hatte sich seine Ex-Freundin vor etwa zweieinhalb Jahren einen Hund gewünscht: "Wir haben dann Baloo entdeckt und waren beide hin und weg von ihm." Nach der Trennung bleibt die Fellnase allerdings von nun an bei der 23-Jährigen. "Verschiedene Aufenthaltsorte wollte ich ihm nicht zumuten", meint der Food Creator und fügt traurig hinzu: "Ihr könnt euch sicher vorstellen, wie sehr er mir fehlt, aber ich bin mir sicher, dass es für Baloo so am besten ist."

Stefano war offenbar ganz vernarrt in den kleinen Cockerspaniel. Kurz nachdem das Ex-Paar den Hund bei sich aufgenommen hatte, machte Stefano ihm sogar eine süße Liebeserklärung im Netz. "Baloo, ohne dich wäre mein Leben etwas weniger chaotisch, die Wohnung etwas sauberer, aber mein Leben nur halb so schön."

Anzeige

Instagram / rominapalme Romina Palm und Stefano Zarrella in Paris

Anzeige

Instagram / lifeofromi Stefano Zarrella und Romina Palm

Anzeige

RTL / Stefan Behrens Stefano Zarrella für "Unter uns"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de