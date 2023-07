Nach Jill: Lars Maucher zieht aus gemeinsamer Wohnung aus

Er packt seine Sachen! Vor wenigen Wochen gaben Jill Lange (22) und Lars Maucher (26) überraschend ihre Trennung bekannt. Kurzzeitig versuchten es die beiden Reality-TV-Darsteller noch einmal miteinander, doch es sollte kein Liebes-Comeback mehr geben. Im Mallorca-Urlaub vergnügte sich die Beauty offenbar mit einem anderen Mann, was Lars tief getroffen hat. Die ehemalige Ex on the Beach-Kandidatin zog bereits aus der gemeinsamen Wohnung aus. Lars tut es seiner Verflossenen nun gleich und verlässt auch die ehemals gemeinsame Bleibe.

Auf Instagram postete der Schwabe ein Video von sich, in dem er seinen Kleiderschrank ausräumt und seine Sachen in einen Umzugskarton packt. In einem Voice-over erzählt er davon, dass er die nächsten Monate bei seinen Großeltern unterkommen werde, bis er eine neue Unterkunft gefunden habe. "Ich bin froh, dass Oma und Opa Platz für mich haben, denn ansonsten wüsste ich nicht, wo ich landen würde", zeigt sich Lars dankbar. Er sei traurig, die gemeinsame Wohnung mit Jill zu verlassen, da in dieser viele Erinnerungen stecken würden.

Vor wenigen Tagen holte Jill ihre Kleidung bei ihrem Ex ab. "Ich muss heute insgesamt zwölf Stunden Auto fahren, weil ich meine letzten Sachen bei Lars abholen muss", erzählte sie in ihrer Instagram-Story. Damit ist die gemeinsame Wohnung nun endgültig Geschichte.

Anzeige

Instagram / lars.m_27 Lars Maucher in Amsterdam

Anzeige

Instagram / CpH5zK2v9T6 Jill Lange und Lars Maucher auf einem Festival

Anzeige

TVNOW Bachelorette-Teilnehmer Lars Maucher

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de