Endgültig: Jill Lange holt ihre letzten Sachen bei Lars ab!

Damit ist endgültig ein Schlussstrich gezogen! 2022 hatten sich Jill Lange (22) und Lars Maucher (26) im Rahmen der Sendung Ex on the Beach kennen und lieben gelernt. Vor wenigen Wochen gaben die Realitystars dann jedoch zu, dass es bei ihnen kriselt. Obwohl sie erst einmal noch ihre Gedanken ordnen wollten, folgte schon bald die offizielle Trennung. Nun holt Jill ihre letzten Sachen aus Lars' Wohnung ab!

In ihrer Story auf Instagram verkündet die Beauty, dass sie bereits um 5:30 Uhr aufgestanden sei. Vor Jill liegt nämlich ein langer Weg! "Ich muss heute insgesamt zwölf Stunden Auto fahren, weil ich meine letzten Sachen bei Lars abholen muss", erklärt die TV-Bekanntheit ihren Fans.

Bloß kurz nach der Trennung nahm sich Jill erst einmal eine Auszeit aus den sozialen Medien. "Ich muss sagen, die Instagram-Pause tat sehr gut. Aber ich hab es trotzdem auch vermisst", erklärte sie nach ihrer Rückkehr vor wenigen Tagen. Mittlerweile gehe es ihr auch wieder etwas besser und sie sei auf einem guten Weg.

Lars Maucher und Jill Lange

Jill Lange im Juli 2023

Jill Lange, Reality-TV-Star

