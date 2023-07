Neu-Oma Michelle Hunziker mit ganzer Familie im Urlaub!

Michelle Hunziker (46) genießt ihr Familienleben! Die Moderatorin ist stolze Dreifachmama. Ihre älteste Tochter Aurora (26) stammt aus ihrer ersten Ehe mit Eros Ramazzotti (59). Mit Tomaso Trussardi (40) bekam die Blondine Celeste (8) und Sole (9). Der 26-jährige Spross der Schweizerin wurde im vergangenen März erstmals Mutter – und machte Michelle damit zur Oma! Nun verbringen alle zusammen einen wunderbaren Urlaub in Italien.

In ihrer Instagram-Story gibt die 46-Jährige ihren Followern einen süßen Einblick in die Reise. Ein Schnappschuss zeigt ihre drei Töchter sowie ihren Schwiegersohn Goffredo Cerza, wie sie alle versammelt um den kleinen Cesare sitzen und diesen zu bespaßen scheinen. Die Familie ist offenbar total vernarrt in ihren neusten Zuwachs. Michelle schwärmt dazu auf Italienisch: "Ich liebe euch."

Die frischgebackene Oma teilt immer wieder Schnappschüsse mit ihrem zuckersüßen Enkel. Zuletzt veröffentlichte sie ein niedliches Foto, auf dem sie ihr Enkelkind behutsam auf dem Arm hält und ihm die Flasche gibt. "Ich könnte nicht glücklicher sein", schrieb Michelle dankbar dazu.

Instagram / therealhunzigram Sole und Celeste Trussardi, Goffredo Cerza und Aurora Ramazzotti mit Baby Cesare

Instagram / therealhunzigram Michelle Hunziker mit ihrem Enkel Cesare

Instagram / therealhunzigram Michelle Hunziker mit ihrem Enkel Cesare, Juli 2023

