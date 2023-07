"Sehr niedlich": Daniel Radcliffe schwärmt von seinem Baby!

Daniel Radcliffe (33) schwebt im Babyglück! Vor rund drei Monaten wurde der Alltag des Harry Potter-Stars und seiner Partnerin Erin Darke komplett auf den Kopf gestellt: Das Paar durfte seinen ersten Nachwuchs – einen kleinen Sohn – auf der Welt begrüßen. Allzu viel verrieten die beiden bislang noch nicht über ihren kleinen Schatz. Beispielsweise halten sie den Namen nach wie vor geheim. Jetzt gibt Daniel aber ein kleines Babyupdate – und dabei schwärmt er total von seinem Sohnemann!

Im Interview mit Extra gewährt der 33-Jährige nun einen Einblick in sein Familienglück. "Er ist sehr niedlich", betont Daniel und führt weiter aus: "Wir sind jetzt in einer Phase, in der er weniger schreit. Jetzt schenkt er uns ein kleines Lächeln und kichert." Für den stolzen Papa seien es seit der Geburt zwar "ein paar verrückte Monate" gewesen, doch gleichzeitig sei es auch "das Beste", was ihm je passiert sei.

Für Daniel hat die Familie im Moment oberste Priorität! Der Leinwandheld erklärte deshalb auch schon gegenüber E! News: "Ich bin mir sicher, dass ich zumindest für ein paar Jahre etwas wählerischer sein werde, wie viel ich arbeite, weil ich es wirklich genieße, Zeit mit ihm zu verbringen, und das möchte ich auch weiterhin tun."

Getty Images Erin Darke und Daniel Radcliffe bei der Premiere von "Weird: The Al Yankovic Story"

Getty Images Daniel Radcliffe, Schauspieler

Getty Images Daniel Radcliffe im März 2022

