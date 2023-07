Verlobung: Ant Anstead kann sich Lächeln nicht verkneifen

Ant Anstead (44) ist das Glück anzusehen. Der Moderator ist bereits seit 2021 mit der Schauspielerin Renée Zellweger (54) liiert. Bisher läuteten aber noch nicht die Hochzeitsglocken. Doch das kann sich nun ändern, denn Freunde berichten, dass das Paar seinem Umkreis bereits von Hochzeitsplänen erzählte. Jetzt wird Ant das erste Mal seit den Verlobungsgerüchten gesehen – und er kann sich das Grinsen nicht verkneifen.

Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen, wie Ant am Mittwoch ein Hotel in London verlässt. Ganz in Schwarz und mit Koffer und Rucksack bepackt, macht er sich bereit für die Abreise. Dabei fällt aber vor allem auf, dass sich der gebürtige Brite das Lächeln nicht verkneifen kann. Mit einem breiten Grinsen im Gesicht öffnet er das Auto. In der britischen Hauptstadt besuchte er zusammen mit seiner Renée und seinen beiden Kindern das Goodwood Festival of Speed.

Auch wenn Ant und Renée sich wohl erst nach zwei Jahren für den nächsten Schritt entschieden, so ist schon lange klar, dass ihre Liebe ernst ist. "Die zwei verbringen viel Zeit zu Hause. Es ist eine ganz normale Beziehung und beide sind langfristig gebunden", hatte ein Insider People erzählt. Laut der Quelle sollen die beiden zurzeit vor allem ihr gemeinsames Familienleben genießen.

Instagram / ant_anstead Ant Anstead und Renée Zellweger

Instagram / ant_anstead Renée Zellweger und Ant Anstead

MEGA Ant Anstead mit Renée Zellweger und seinem Sohn Hudson

