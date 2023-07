"F*** you:" Jennifer Lopez beleidigt Paparazzi nach Workout!

Da gingen die Emotionen mit ihr durch! Jennifer Lopez (53) ist eine echte Powerfrau: Neben einer erfolgreichen Musikkarriere konnte die Latina auch in der Filmbranche einige Erfolge verbuchen. Zudem macht die Beauty stets mit ihrem strahlenden Aussehen von sich reden. Dass sie dafür auch einiges tut, ist kein Geheimnis. Nach einer Workout-Session in ihrem Fitnessstudio, vor dem ihr Paparazzi auflauerten, gingen nun aber die Emotionen mit Jennifer durch: Sie beleidigte die Fotografen!

Auf einem Video, das TMZ vorliegt, sieht man die Sängerin vor den verschlossenen Türen ihres Fitnessstudios auf Einlass warten, nachdem ihre Schlüsselkarte abgelehnt wurde. Nachdem ein Mitarbeiter ihr die Tür öffnet, verschwindet die Sängerin für eine Weile im Gym. Nach ihrer Sportsession scheint die Powerfrau offenbar schlechte Laune zu haben – sie wirft den Paparazzi vor dem Gebäude an den Kopf: "Verschwindet! F*** you! Tschüß!" Daraufhin steigt sie in einen wartenden SUV.

Erst vor wenigen Tagen hatte die Powerfrau ihren ersten Hochzeitstag mit Ben Affleck (50) gefeiert. Jennifer und der Schauspieler hatten sich bereits vor 20 Jahren schon einmal gedatet, bevor sie Familien mit anderen Partnern gründeten. Schlussendlich fanden sie aber wieder zusammen und leben nun ihr persönliches Happy End.

Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez, Schauspielerin und Sängerin

Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez im Mai 2023

Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck, Eheleute

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de