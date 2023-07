Mit Bayern-Bus kollidiert: Daniel Aminati hatte Autounfall

So wollte Daniel Aminati (49) wohl nicht auf die Kicker treffen! Der Moderator macht seit einigen Wochen eine schwere Zeit durch. Im April war bei seiner Frau Patrice Krebs diagnostiziert worden – bösartiger schwarzer Hautkrebs, der bereits Metastasen gebildet hatte. Seitdem unterstützt der "taff"-Star seine Liebste im Kampf gegen die Krankheit. Nun musste Daniel selbst einen kleinen Schock verkraften: Er hatte einen Autounfall mit dem Bus vom FC Bayern München!

Wie die Bild berichtet, ereignete sich der Unfall am Donnerstag in der bayerischen Hauptstadt. Daniel selbst schildert den Vorfall folgendermaßen: "Ich wollte nur an dem Bus vorbeifahren, der scherte aber nach links aus!" Bei dem Zusammenstoß sei aber niemand verletzt worden – die Mannschaft des Fußballvereins sei zudem gar nicht in dem Bus gewesen. "Es gab zum Glück nur leichte Blechschäden. Mir selbst ist nichts passiert", versichert Daniel.

Daniel war an diesem Tag ohne seine Frau unterwegs – und auch Töchterchen Charly blieb zu Hause. Die Kleine ist seit ihrer Geburt im August 2022 der ganze Stolz des Ehepaars. Im Netz zeigt der Neupapa immer wieder, wie happy er mit seiner kleinen Familie ist.

Christopher Tamcke / Future Image / ActionPress Daniel und Patrice Aminati, Juni 2023

Instagram / danielaminati Daniel Aminati bei seiner Arbeit für das ProSieben Magazin "taff" im Juni 2022

Instagram / danielaminati Daniel, Charly und Patrice Aminati

