Nach der Krebsdiagnose: Patrice Aminati nimmt viel Hilfe an

Sie sagt ihrem Krebs den Kampf an. Eigentlich schwebten Patrice und Daniel Aminati (49) auf Wolke sieben: Nachdem die beiden im vergangenen Jahr in den Hafen der Ehe geschippert waren, erblickte wenige Monate später ihre kleine Tochter das Licht der Welt. Doch im April teilte Patrice schockierende Nachrichten: Sie ist an Hautkrebs erkrankt. Dennoch zeigt sie sich im Promiflash-Interview zuversichtlich.

Offen teilt Patrice am Rande der Ernsting's Family Fashion Show, was ihr im Kampf gegen den Krebs hilft: "Sich nicht isolieren. Hilfe annehmen, mit anderen sprechen, viel darüber sprechen." Außerdem fügt die Dresdnerin hinzu: "Also ich glaube, wenn man sich da so reinfallen lässt, dann ist es auch schwerer. Auch wenn ich das nachvollziehen kann." Und auch der Taff-Moderator stimmt seiner Liebsten zu: "Wir tun gerade alles, um eine gute Energie in uns zu tragen."

Außerdem plauderte Daniel aus: "Ich weiß einfach um die Kraft der Gedanken und dementsprechend versuchen wir uns nicht zu sehr in eine Opferhaltung zu begeben." Anschließend fügte der 49-Jährige hinzu: "Wir können unser Leben gestalten, natürlich ist es eine dramatische Situation, aber wir bestimmen, wie wir aufstehen, was wir tun, um es einfach gut werden zu lassen."

Anzeige

Instagram / patrice.eva Daniel Aminati und Patrice Aminati mit ihrer kleinen Tochter, 2023

Anzeige

Instagram / patrice.eva Patrice Aminati mit ihrer Tochter

Anzeige

Instagram / patrice.eva Patrice Aminati im Dezember 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de