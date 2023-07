Bald in New York: Wird Prinz William Prinz Harry treffen?

Ist das etwa die Chance auf eine Reunion des ehemaligen britischen Dream-Teams? Seit Prinz Harrys (38) Rücktritt von den royalen Pflichten 2020 und dem Umzug in die USA ist die Beziehung zu Prinz William (41) stark angespannt. Die Brüder sollen kaum noch miteinander reden und haben sich in den vergangenen Jahren auch nur zu ganz besonderen Anlässen gesehen. Doch nun ist der Thronfolger bald in den USA: Doch die entzweiten Brüder werden sich wohl dennoch nicht treffen...

Im September wird der älteste Sohn von König Charles (74) im Rahmen des Earthshot Preises nach New York reisen. Eigentlich eine gute Gelegenheit, seinen Bruder in dessen Wahlheimat zu treffen – doch dazu wird es wohl nicht kommen. William ist nämlich nur für zwei Tage in der Stadt und hat zahlreiche Termine. Harry wohnt mit seiner Frau Herzogin Meghan (41) und den Kindern Archie (4) und Lilibet (2) aber in Montecito, Los Angeles – ein Treffen der beiden in dieser kurzen Zeit würde sich also kaum lohnen.

Zeit für viel privates Vergnügen wird William während seines New-York-Trips also nicht bleiben. Er reist diesmal vermutlich sogar allein: Seine Frau Prinzessin Kate (41) wird ihn voraussichtlich nicht zu den Veranstaltungen begleiten.

Prinz William und Prinz Harry

Prinz Harry und Prinz William im Mai 2006

Herzogin Kate und Prinz William

