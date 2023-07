Luisa Hartema zeigt ihren Babybauch in farbenfrohen Dessous!

Luisa Hartema (28) setzt ihren Babybauch gekonnt in Szene! Die Gewinnerin der siebten Germany's next Topmodel-Staffel verkündete im Februar eine tolle Neuigkeit aus ihrem Privatleben: Gemeinsam mit ihrem Mann erwartet die Influencerin im Moment zum ersten Mal Nachwuchs. Seither gewährt die Frohnatur ihren Fans auf Social Media regelmäßig Einblicke in ihre Schwangerschaft. Jetzt präsentiert Luisa ihren runden Babybauch in farbigen Dessous!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlicht die Mama in spe jetzt mehrere Fotos, auf denen sie total sinnlich für die Kamera posiert: Auf einem Pic liegt sie beispielsweise mit einem breiten Grinsen auf einer Picknickdecke. Dabei trägt sie einen orangefarbenen BH mit beigen Spitzendetails. Auf einem weiteren Bild trägt sie wiederum ein türkisfarbenes Dessous-Set.

Luisas Fans sind von den Dessous-Schnappschüssen total begeistert – in der Kommentarspalte kommen zahlreiche Nutzer ins Schwärmen! "Toll siehst du aus", "Wunderwunderwunderschön" oder auch "Oh, wow! Uns gefällt alles daran", schreiben beispielsweise drei Bewunderer auf der Fotoplattform.

AEDT Luisa Hartema im November 2022 in Berlin

Instagram / luisahartema_ Luisa Hartema, Model

Instagram / luisahartema_ Luisa Hartema in der 20. Schwangerschaftswoche

