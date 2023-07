Absage bei seiner Show: Stefan Mross schießt gegen seine Ex

Stefan Mross (47) kann es einfach nicht lassen! Sechs Jahre lang war er mit Anna-Carina Woitschack (30) durchs Leben gegangen – zwei Jahre nach der öffentlichen Eheschließung war Ende des vergangenen Jahres aber endgültig Schluss. Dennoch hätte die Schlagersängerin heute Morgen in seiner Show "Immer wieder sonntags" auftreten sollen – sie sagte allerdings ab, weil sie gestern Abend noch in der "Giovanni Zarrella Show" auf der Bühne stand und ihr die Reise danach zu stressig war. Deswegen stichelt Stefan gegen Anna-Carina!

Denn auch Semino Rossi (61) sang gestern bei Giovanni – und trat heute nach viereinhalb Stunden Fahrt trotzdem bei Stefan auf. Anlass für den Gastgeber, um indirekt gegen seine Ex zu schießen: "Also ich muss mal eins sagen, der Semino ist wirklich ein Fleißiger. Gestern noch beim großartigen Giovanni Zarrella, heute die ganze Nacht durchgefahren von Dortmund. Also da gibt es nicht viele Künstler, die sagen: 'Mensch, ich komme zu 'Immer wieder sonntags'.'" Als Semino antwortet, dass er eben wisse, was er zu tun habe, ergänzt er: "Andere sagen ab, Semino Rossi kommt."

Auch wenn Stefan sich die spitze Bemerkung nicht verkneifen konnte – über die Absage seiner Noch-Ehefrau soll er laut Bild-Infos nicht unglücklich gewesen sein. Man habe sowieso bereits überlegt, die Musikerin auszuladen, um sich eine unangenehme Situation zwischen den Ex-Partnern zu ersparen.

Sport Moments / Schwabenpress Stefan Mross und Semino Rossi, Musiker

Getty Images Anna-Carina Woitschack im August 2021

ActionPress Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack

