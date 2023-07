"Mein Glück": Pietro Lombardi teilt Foto mit seinen Söhnen

Oh, wie niedlich! Pietro Lombardi (31) ist stolzer Zweifach-Papa. Mit Sarah Engels (30), die er während seiner Zeit bei DSDS kennengelernt hatte, hat er seinen ersten Sohn Alessio (8). Nachdem die Beziehung der beiden Sänger in die Brüche gegangen war, fand er in Laura Maria Rypa (27) seine Traumfrau. Mit der Influencerin bekam er den kleinen Leano Romeo. Mit seinen beiden Söhnen teilt der stolze Papa nun einen niedlichen Schnappschuss.

"Mein Glück", schreibt der Musiker zu seinem Beitrag auf Instagram. Darauf zu sehen ist der Vollblutpapa mit seinen beiden Söhnen, die er auf den Armen trägt. Von beiden sind nur die Rücken zu sehen, doch Pietro strahlt in die Kamera. Sein jüngster Spross Leano zeigt mit seinen Fingern in dem Moment das Peace-Zeichen.

Mit seinen zwei Sohnemännern ist der Sänger total happy. Mit Laura kann er sich sogar noch weiteren Nachwuchs vorstellen. Vor wenigen Wochen erzählte er: "Wir sind fleißig am Üben", und gab damit zu, dass er und seine Verlobte aktuell wieder versuchen, schwanger zu werden.

Pietro Lombardi, Sänger

Pietro Lombardi, Alessio Lombardi, Leano Romeo Lombardi und Laura Maria Rypa im Februar 2023

Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit Leano und Alessio

