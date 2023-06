Pietro Lombardi und Laura "üben" schon für ein zweites Baby!

Pietro Lombardi (31) und Laura Maria Rypa (27) träumen von einer größeren Familie! Anfang dieses Jahres begrüßten der Sänger und die Influencerin ihren Sohnemann Leano auf der Welt. Während die Blondine zum ersten Mal Mama geworden ist, durfte sich der "Phänomenal"-Interpret bereits zum zweiten Mal freuen: Mit seiner Ex-Frau Sarah Engels (30) hat er bereits den siebenjährigen Alessio. Doch der Papa kann sich noch mehr Nachwuchs vorstellen: Pietro und Laura üben schon einmal für ein weiteres Kind!

In seiner Instagram-Story beantwortete der 31-Jährige seinen Fans einige Fragen. In diesem Sinne interessierte sich ein User brennend dafür, ob der Sänger und seine Verlobte noch ein weiteres gemeinsames Baby wollen. "Wir sind fleißig am Üben", antwortete er darauf. Ob das heißen soll, dass sie nur wenige Monate nach Leano versuchen, erneut schwanger zu werden, verriet der ehemalige DSDS-Juror allerdings nicht.

Bezüglich des Babygeschlechts eines dritten Sprösslings hat Pietro schon so eine Vorahnung. "Ich persönlich glaube aber, dass wieder ein Junge kommen wird", teilte er seine Gedanken mit seinen Fans und gab dann zu: "Eine Tochter wäre schon schön, so eine kleine Prinzessin." Schließlich habe Leano ja mit Alessio bereits einen Bruder.

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa mit Alessio und Leano

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi mit seinen beiden Söhnen

Getty Images Pietro Lombardi, Sänger

