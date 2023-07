Nach Lebenszeichen: Promikollegen stehen hinter Jamie Foxx!

Sie stehen hinter ihm! Der Schauspieler Jamie Foxx (55) hatte in den vergangenen Monaten mit seiner angeschlagenen Gesundheit von sich reden gemacht. Nach langer Funkstille meldete er sich schließlich in einem emotionalen Video zurück und sprach unter Tränen über die Herausforderung seiner Genesung. Dass er dabei auf die Unterstützung seiner prominenten Kollegen zählen kann, wird nun deutlich: Diese Stars stehen hinter Jamie!

Unter das Video, das Jamie selbst auf Instagram gepostet hatte, kommentieren zahlreiche Kollegen ihre besten Wünsche. Schauspieler Will Smith (54) schreibt zum Beispiel: "Oh Mann, wer schneidet hier Zwiebeln? Liebe dich, Foxx! Dein Licht wird gerade gebraucht und geschätzt." Auch Sänger Justin Timberlake (42) lässt das Video nicht unkommentiert: "Liebe dich, Foxx!" Dwayne "The Rock" Johnson (51) lässt seinen Kumpel wissen: "Ich werde dir eine Bärenumarmung geben, wenn ich dich wiedersehe!"

Jamie hatte sich in dem Video erstmals nach monatelanger Funkstille an die Öffentlichkeit gewagt. Er wollte seinen Fans stets als gut gelaunter Mensch in Erinnerung bleiben, weshalb er sich nie geäußert hatte, als es besonders schlecht um ihn stand. Die überwältigende Anteilnahme sei aber nicht an ihm vorübergegangen und mache ihn dankbar.

