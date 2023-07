Nach Yeliz: Ist Jannik Kontalis bereit für eine neue Frau?

Jannik Kontalis ist gerade in der Findungsphase. Bei Make Love, Fake Love hatte er Yeliz Koc (29) kennen und lieben gelernt. Nach der Show waren die Influencerin und der TikToker zusammengekommen und hatten kurzzeitig mit Yeliz' Tochter Snow (1) ihren Familientraum gelebt – bis mehrere Trennungen und ein heftiger Rosenkrieg folgten. Ist Jannik nach diesem Auf und Ab wieder bereit für eine neue Liebe?

"Wann ist man schon bereit dafür – wenn es passiert, passiert es halt", antwortet er einem neugierigen Fan auf Instagram. Aktuell befinde Jannik sich aber in einer Findungsphase und versuche seit einem Monat auf Mallorca, sich selbst zu reflektieren und wieder zu sich zu finden: "Jeder Mensch hat Phasen im Leben, in denen er am liebsten alleine sein will und ich bin ehrlich, ich bin der Meinung, dass ich aktuell den Bezug zu vielen Dingen verloren habe." Mithilfe seiner Freunde und Familie wolle der Reality-TV-Teilnehmer es schaffen, nicht mehr vor der Realität zu fliehen.

Zuletzt wurde bereits gemunkelt, ob nicht vielleicht Greta Engelfried die Neue an Janniks Seite ist. Die beiden feierten auf der Lieblingsinsel der Deutschen nämlich zusammen – und zwar äußerst innig! Yeliz' Ex umarmte die Love Island-Bekanntheit liebevoll von hinten. "Greta 1+ mit Sternchen", beschrieb er sie zudem.

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Jannik Kontalis und Yeliz Koc, Influencer

Anzeige

Instagram / jannikkontalis "Make Love, Fake Love"-Teilnehmer Jannik Kontalis

Anzeige

Instagram / greta_e_ Jannik Kontalis und Greta Engelfried, Juli 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de