Läuft da etwa was zwischen Sandra Sicora und Max Bornmann?

Die Gerüchteküche brodelt! Seit ihrer Teilnahme bei Temptation Island V.I.P im vergangenen Jahr ist Sandra Sicora (31) wieder single. Mit ihrem wilden Datingleben sorgt der Realitystar bereits seit einigen Wochen für Schlagzeilen. Nachdem sie turtelnd mit Jona Steinig in einem Klub gesehen wurde, waren sich viele Fans wenig später sicher, dass die Beauty mit Marvin Kleinen anbandelt. Jetzt heizt Sandra erneut die Gerüchteküche an: War sie mit Max Bornmann unterwegs?

In seiner Instagram-Story teilt der Hottie ein Video davon, wie er aus Knete verschiedene Figürchen macht. Dazu schreibt der ehemalige Kuppelshow-Kandidat: "An dem Geburtstag von meiner Mutter heute die Kinder unterhalten." Währenddessen hat auch Sandra ein Bild in ihrer Story. Was den Fans dabei nicht entgeht: Der Tisch, auf dem ihre Pizza steht, sieht genauso aus wie der in Max' Clip. Ein weiteres Indiz könnte sein, dass die beiden Realitystars Gerüchten zufolge bei der neuen Staffel Are You The One – Reality Stars in Love dabei sein sollen.

Erst kürzlich wurde die 31-Jährige dabei abgelichtet, wie sie mit dem kleinen Bruder von Calvin Kleinen (31) im Klub auf Tuchfühlung ging. Auf einer Aufnahme ist zu sehen, wie Sandra liebevoll mit ihrer Hand über das Bein von Marvin streicht. Außerdem sollen die beiden mächtig miteinander geflirtet haben.

Instagram / max_bornmann Max Bornmann

Instagram / sandra.sicora Sandra Sicora, Realitystar

Instagram / marvinkleinen Marvin Kleinen, "#CoupleChallenge"-Kandidat 2022

