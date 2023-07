"Phase durchgemacht": Kylie Jenner gibt Bildbearbeitung zu

Kylie Jenner (25) gibt zu, in den sozialen Medien nicht immer transparent gewesen zu sein! Das Reality-TV-Sternchen ist im Netz total gefragt. Knapp 400 Millionen Menschen interessieren sich für den Content der Unternehmerin. Sie postet regelmäßig Fotos von sich in tollen Outfits und mit makellosem Make-up. Doch jetzt gibt die Beauty etwas zu: Kylie hatte ihre Bilder in der Vergangenheit sehr stark bearbeitet, doch damit soll jetzt Schluss sein.

In der aktuellen Folge von The Kardashians sprach die Zweifachmama mit ihren Schwestern Khloé (39) und Kourtney Kardashian (44) über deren Einfluss auf die heutigen Schönheitsideale: Heutzutage werden viele Bilder bearbeitet, stellen sie fest. Kylie gibt daraufhin zu: "Diese Phase habe ich auch durchgemacht. Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt besser dastehe. Aber andere Leute können einem Unsicherheiten einflößen." Sie räumt auch mit den Spekulationen über ihre Schönheitsoperationen im Gesicht auf: "Eines der größten Missverständnisse über mich ist, dass ich nur dieses unsichere Kind war und so viele Operationen hatte, um mein ganzes Gesicht zu verändern – was nicht stimmt. Ich habe nur Filler bekommen und ich möchte nicht, dass das Teil meiner Geschichte wird."

Ihren Fans heizt die Unternehmerin immer wieder mit heißen Schnappschüssen ein. Vor wenigen Tagen postete sie eine Fotoreihe von sich in einem grünen Bikini. Ihre Follower flippten förmlich aus und fragten sich: "Hat diese Frau zwei Babys bekommen?"

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im April 2023

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Kosmetik-Unternehmerin

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im Juli 2023

