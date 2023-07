So stolz ist James Middleton auf seine Schwester Kate!

Prinzessin Kate (41) beeindruckt nicht nur die Royal-Fans, sondern auch ihre eigene Familie! Die Frau des zukünftigen britischen Königs Prinz William (41) setzt sich in ihrer Rolle als Mitglied der royalen Familie schon seit vielen Jahren für wohltätige Zwecke ein – und unter anderem dafür wird die dreifache Mutter auf der ganzen Welt von unzähligen Fans bewundert. Aber auch in den eigenen Reihen hat die Modeliebhaberin einen Bewunderer: Kates Bruder James Middleton (36) ist nämlich so richtig stolz auf sie!

James war am Donnerstag zu Gast bei der britischen TV-Show "Good Morning Britain" – und im Interview schwärmte er in den höchsten Tönen von Kate. "Sie ist meine Schwester und ich bin sehr stolz auf sie. Ich bin immer wieder erstaunt darüber, wie viel sie leistet", betonte der 36-Jährige und fügte hinzu: "Zu sehen, wie sie in dieser Rolle aufblüht... Ich bin sehr stolz auf sie!"

Kate habe in der Vergangenheit wohl auch eine große Rolle bei James' Umgang mit seiner mentalen Gesundheit gespielt. Er hatte in den vergangenen Jahren nämlich öffentlich darüber gesprochen, dass er mit Depressionen zu kämpfen hatte. "Die Arbeit, die sie geleistet haben, hat mir das Selbstvertrauen gegeben, darüber zu sprechen", verdeutlichte er nun.

Getty Images James Middleton bei Prinzessin Eugenies Hochzeit im Mai 2017

ZUMA Press / ActionPress Prinzessin Kate bei einem Wimbledon-Match im Juni 2023

Instagram / jmidy James Middleton und seine Hündin Ella

