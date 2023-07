Erstes Wochenende: "Barbie" spielt 270 Millionen Euro ein!

Kaum ein Film erlebt derzeit so einen Hype wie Barbie! Schon seit Monaten hatten die Fans der Kultpuppe gespannt auf die Verfilmung von Greta Gerwig (39) gewartet. In dem Streifen erweckt Margot Robbie (33) das blonde Spielzeug zum Leben, den Ken an ihrer Seite verkörpert Ryan Gosling (42). Vergangene Woche war es dann so weit: Der Film kam in die Kinos – und schon nach dem ersten Wochenende steht fest: "Barbie" ist ein echter Kassenschlager!

Wie Variety berichtet, spielte die Produktion am ersten Wochenende nach der Premiere weltweit bereits 300 Millionen Dollar, umgerechnet knapp 270 Millionen Euro, ein. Alleine in den USA wurden 155 Millionen Dollar (139 Millionen Euro) mit dem Film gemacht. Diese enorme Summe macht "Barbie" zum größten Debüt des Jahres und dem zweitstärksten jemals – nur Avengers: Endgame hatte das 2019 mit 357 Millionen Dollar (umgerechnet etwa 320 Millionen Euro) getoppt.

Einen ähnlich starken Start legte auch "Oppenheimer" mit Cillian Murphy (47), Florence Pugh (27), Robert Downey Jr. und Emily Blunt (40) hin. 80,5 Millionen Dollar (72 Millionen Euro) spielte der Film von Christopher Nolan (52) am ersten Wochenende in den USA ein. Der Streifen thematisiert die Lebensgeschichte von J. Robert Oppenheimer, einem Wissenschaftler, der als "Vater der Atombombe" gilt.

Anzeige

Getty Images "Ken"-Darsteller Ryan Gosling und "Barbie"-Darstellerin Margot Robbie

Anzeige

APEX / MEGA Ryan Gosling und Margot Robbie am Set von "Barbie"

Anzeige

Getty Images Matt Damon, Emily Blunt, Cilian Murphy und Florence Pugh bei der Premiere von "Oppenheimer"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de