Pretty in Pink: Ryan Gosling & Margot Robbie rocken Premiere

Ryan Gosling (42) und Margot Robbie (32) passen sich dem Barbie-Look an! Die beiden Hollywoodstars schlüpfen in der ersten Realverfilmung über die kultige Puppe in die Hauptrollen. Und die ersten Trailer verraten schon, dass der Streifen bunt und schrill werden wird. Die wohl am meisten verwendete Farbe scheint im ganzen Film Rosa zu sein. Und dem Farbmotto bleiben Ryan und Margot auch bei der Premiere treu!

Bei der Filmpremiere von "Barbie" auf der CinemaCon am Dienstag schienen Ryan und Margot ihre Rollen als Barbie und Ken noch richtig verinnerlicht zu haben. Sie beide setzten auf ein leuchtendes Rosa. Während Margot einen karierten, kurzen Rock mit dem dazu passenden Bustier kombinierte, entschied Ryan sich für einen lässigeren Style. Er trug eine dunkle Hose und dazu eine rosafarbene Bomberjacke und ein weißes T-Shirt. Mit dem Shirt schien er der Regisseurin Greta Gerwig (39) noch Tribut zollen zu wollen, denn ihr Name stand in der typischen Barbie-Schrift auf seiner Brust.

Die Verfilmung von Barbie wird von den Fans sicherlich sehnsüchtig erwartet. Doch nach dem ersten großen Trailer hatte beim Publikum erst mal Enttäuschung geherrscht. Der größte Kritikpunkt war Ryans Alter. "Er sieht aus wie ein 40-jähriger Mann mit einer Midlife-Crisis – zu alt, um Ken zu sein", hatte sich ein Nutzer bei Twitter geärgert. Margot hingegen schien in den Augen der Fans genau die richtige Besetzung zu sein.

Anzeige

Getty Images Ryan Gosling und Margot Robbie, "Barbie"-Darsteller

Anzeige

LMK110-J8677-231222 Margot Robbie als Barbie im Film "Barbie"

Anzeige

LMK110-J8677-231222 Ryan Gosling (m.) mit Kingsley Ben-Adir und Ncuti Gatwa in "Barbie"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de