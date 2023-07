Freut sich Louisa Jindaouis Tochter auf ihr Geschwisterchen?

Die Familie Jindaoui ist in großer Vorfreude. Louisa (23) und ihr Mann Nader Jindaoui (26) hatten im Oktober 2021 ihre Tochter Imani auf der Welt begrüßt. Seitdem liefern die Beauty und der Kicker ihren Fans stets niedlichen Familien-Content mit ihrem Spross und sorgten vor wenigen Wochen sogar für eine große Überraschung: Sie erwarten erneut Nachwuchs. Damit bekommt Nader und Louisas Tochter ein Geschwisterchen – doch wie hat die kleine Imani das aufgefasst?

Die YouTuberin startete in ihrer Instagram-Story eine kleine Fragerunde. In diesem Rahmen interessierte sich ein Fan brennend dafür, ob sich das fast zwei Jahre alte Mädchen auf das Baby freue und ob sie das auch zeige. "Ja, sie küsst immer meinen Bauch", beantwortet die 23-Jährige die Frage und fügt ihren Worten ein Herz- und ein vor Freude weinendes Emoji hinzu. Demnach sind es nicht nur die Eltern, die die Geburt des Nachwuchses herbeisehnen.

Doch wie geht es Louisa bisher in der Schwangerschaft? "[Ich habe] keine Beschwerden", verrät die Berlinerin in ihrer Story. Doch komplett spurlos geht das Ganze nicht an ihr vorbei. "Mir ist morgens immer voll übel, so wie in der ersten Schwangerschaft", gibt sie zu.

