Haben "Beauty & The Nerd"-Brenda und Mike nach Exit Kontakt?

Mike plaudert aus dem Nähkästchen. In den vergangenen Wochen hatte sich der Anime-Nerd für die Reality-TV-Show Beauty & The Nerd erstmalig vor die Kamera getraut. An der Seite von Brenda kämpfte er um den Sieg in der Sendung. Doch vergebens, denn vor dem großen Umstyling mussten Mike und Brenda die Show verlassen. Jetzt spricht der Logistikmitarbeiter gegenüber Promiflash Klartext: Hat er noch Kontakt zu der Beauty?

"Wir haben schon lange keinen Kontakt mehr", verrät Mike im Interview. Und das, obwohl er mehrfach versucht habe, die Kölnerin zu kontaktieren. "Mir wurde direkt vorgeworfen, ich würde mich nur wegen des Profits melden", erklärt Mike und fügt hinzu: "Also will ich auch weiter keinen Kontakt."

Auch über das plötzliche Show-Aus spricht der Cosplay-Fan. "In dem Moment, wo wir beide Challenges verloren haben, war mir bewusst: Das war es", schildert Mike die Situation und ergänzt: "Wir waren ja ein Team, was durchaus auch gewonnen hatte." Er sei vor allem enttäuscht darüber gewesen, kurz vor dem Umstyling die Show verlassen zu müssen.

ProSieben / Benjamin Kis Mike, "Beauty & The Nerd"-Kandidat

Instagram / brenda_bkn Brenda, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / its_a_kono "Beauty & The Nerd"-Kandidat Mike

