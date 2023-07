Vor Umstyling: Dieses "Beauty & The Nerd"-Paar fliegt raus!

Dieses Team muss jetzt die Koffer packen! Seit einigen Wochen flimmert die vierte Staffel des beliebten TV-Formats Beauty & The Nerd über die Bildschirme. In der Show kämpfen Teams bestehend aus jeweils einer Schönheit und einem Nerd um ein sattes Preisgeld. Vergangene Woche mussten Reality-TV-Queen Walentina Doronina (23) und ihr Teamkollege Marco die Villa verlassen. Für welches Team ist die "Beauty & The Nerd"-Reise in Folge vier vorbei?

Kurz vor dem großen Umstyling, bei dem die Nerds von Modeprofi Thomas Rath (56) einen neuen Look verpasst bekommen, werden die Kandidaten von einer offenen Nominierung überrascht. Anders als sonst, gibt es kein Exit-Quiz – es wird abgestimmt. Zwei Paare sind durch ihre Spielleistungen geschützt: Setty und Samuel sowie Beverly und Florian müssen nicht bangen. Brenda und Mike konnten die verbliebenen Kandidaten am wenigsten überzeugen und müssen die Show verlassen! Die beiden sind von ihrem Exit sehr enttäuscht. "Ich kann nicht reden", meint Brenda unter Tränen.

Alex nominierte Brenda und Mike als Letztes – ihr fiel es auch besonders schwer, den beiden den finalen Stoß zu verpassen. Womöglich, weil sie in den vergangenen Wochen ziemlich mit dem Anime-Nerd angebandelt hatte. Die beiden schienen ihre Finger gar nicht mehr voneinander lassen zu können und knutschten oft ungeniert miteinander rum.

Anzeige

Instagram / brenda_bkn Brenda, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / brenda_bkn Brenda, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige

ProSieben / Benjamin Kis Mike, "Beauty & The Nerd"-Kandidat

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de