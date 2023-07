Karriere-Pläne: Zieht Herzogin Meghan etwa nach Hollywood?

Ziehen sie in die Traumfabrik? Seit Herzogin Meghan (41) und Prinz Harry (38) das royale Leben hinter sich gelassen haben, scheint es karrieretechnisch gar nicht rundzulaufen. Zuletzt verlor das Paar seinen Deal mit dem Streaming-Riesen Spotify. Doch nun soll die einstige Schauspielerin bereits einen neuen Plan haben, um endlich den lang ersehnten Neuanfang zu starten. Und dieser soll an einem ganz bestimmten Ort stattfinden: Meghan will sich angeblich in Hollywood niederlassen.

"Der Umzug ist seit dem Frühling immer wieder ein Thema. Meghan fühlt sich zu weitab vom Schuss und zu abgeschnitten. [...] Meghan ist ambitioniert und sie möchte eine Hollywood-Karriere. Das funktioniert besser, wenn man mittendrin ist", verrät ein Palast-Insider gegenüber Bild. Wie Daily Express zudem verlauten lässt, plane das Royal-Paar deshalb einen Umzug nach Malibu – einem Ort unweit von Los Angeles. "Sie haben die Gegend ein paar Mal heimlich besucht und sich umgesehen, was sich dort anbietet", meint die Quelle.

Erst kürzlich berichtete das Magazin Bella, dass Meghan plant, vermehrt eigene Projekte anzugehen. "Meghan hat das Gefühl, dass sie mehr Erfolg haben wird, wenn sie sich die Zeit nimmt, alleine ohne Harry an Projekten zu arbeiten", verriet ein Insider. Auch den Segen ihres Ehegatten soll die Beauty dafür bereits bekommen haben.

