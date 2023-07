Trotz Trauer um Rio: HealthyMandy ist bereit für Nachwuchs

Sie hat viel Platz in ihrem Herzen. HealthyMandy und ihr Mann FitnessOskar hatten im vergangenen Jahr einen tragischen Verlust erlitten: Ihr Sohn Rio war zu früh zu Welt gekommen und hatte an einer extrem seltenen Autoimmunerkrankung gelitten. Nach nur viereinhalb Monaten mussten die Influencer dann Abschied von ihrem Sohn nehmen. Dennoch wünschen sich die zwei nichts sehnlicher als ein Kind. Doch ist Mandy nach diesem Schicksalsschlag schon bereit für ein Baby?

"Wenn ich es nicht wäre, dann würde ich den Weg jetzt nicht gehen", erklärt sie einem Fan während einer Fragerunde bei Instagram. "Mama und Papa sind wir schon, wir können nicht als Mama und Papa funktionieren", schreibt die Blondine weiter. Der Wunsch nach einem Kind sei aber unglaublich groß. Trotzdem werden die zwei ihren ersten Sohn nie vergessen. "Die Trauer wird immer da sein und Rio wird immer genau den Platz in meinem Herzen haben – da ist allerdings noch Platz", lässt Mandy ihre Follower wissen.

Erst in der vergangenen Woche mussten Mandy und Oskar besonders stark sein, denn Rio wäre ein Jahr alt geworden. Zu diesem Anlass entzündeten die beiden gemeinsam mit ihren Freunden Wunderkerzen auf einer großen Wiese und feierten den Himmelsgeburtstag. Um sie herum stiegen zahlreiche Seifenblasen in die Luft, während sich die Netz-Stars eng in den Armen halten und mit den Tränen kämpfen. Davon teilten sie ein emotionales Video bei Instagram.

Instagram / fitnessoskar FitnessOskar und HealthyMandy, Influencer

Instagram / healthy_mandy FitnessOskar und HealthyMandy

Instagram / healthy_mandy FitnessOskar und HealthyMandy feiern Rios ersten Geburtstag

