Beatrice und Edoardo stolz: Ihre Tochter ist Blumenmädchen!

Das waren bestimmt unvergessliche Momente! Prinzessin Beatrice (34) und ihr Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi (39) sind seit 2021 stolze Eltern der kleinen Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi. Das royale Paar hält sein Kind bisher strikt aus der Öffentlichkeit heraus. Besucher einer privaten Feier kamen nun aber in den Genuss, die Kleine in Action zu erleben: Sienna entzückte als Blumenmädchen auf einer Hochzeit!

Wie Mail Online berichtet, war die 22 Monate alte Sienna auf der Hochzeit von Edoardos Stiefschwester Phoebe mit einer besonderen Aufgabe betreut: Die Kleine durfte sich als Blumenmädchen einbringen. Edoardos Sohn Christopher, den er aus einer früheren Beziehung mit in die Ehe gebracht hatte, war als Pagenjunge ebenfalls in die Zeremonie integriert. Auf Fotos, die der News-Seite vorliegen, sieht man die Kleinen allerdings nicht – Beatrice hingegen überzeugt darauf in einem schicken pinken Outfit.

Erst kürzlich hatte Edoardo seiner royalen Frau auf Instagram eine rührende Liebeserklärung gemacht. Unter Schnappschüsse von Beatrice hatte er geschrieben: "Herzlichen Glückwunsch zum Hochzeitstag an die schönste Frau der Welt. Ich bin so dankbar für jeden Moment, den wir geteilt haben, jede Herausforderung, die wir gemeistert haben, und jeden Traum, den wir gemeinsam verfolgt haben."

Getty Images Prinzessin Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi im Dezember 2021

Getty Images Edoardo Mapelli Mozzi und Prinzessin Beatrice im Jahr 2022

Getty Images Edoardo Mapelli Mozzi und Prinzessin Beatrice im Jahr 2021

