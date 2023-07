Leonardo DiCaprio wieder mit Neelam Gill auf Jacht unterwegs

Was läuft bei den beiden? Seitdem Leonardo DiCaprio (48) wieder Single ist, lässt er wohl nichts anbrennen. In den vergangenen Monaten wurde er immer wieder mit den verschiedensten Frauen in Verbindung gebracht. So auch mit dem Model Neelam Gill (28) – mit ihr und seiner Mutter genoss der Titanic-Darsteller ein Dinner zu dritt. Nun war Leo wieder mit der 28-jährigen Beauty unterwegs.

Leonardo wurde am Montag wieder mit seiner angeblichen Flamme Neelam gesichtet, als sie in St. Tropez einen Ausflug machten – das zeigen Aufnahmen, die unter anderem Daily Mail vorliegen. Die beiden verbrachten zusammen mit Tobey Maguire (48) und einer weiteren Begleiterin einen Tag auf einer Jacht. Das Model sah in einem Maxikleid mit Leopardenmuster, das ihre schlanke Figur umspielte, mühelos elegant aus. Sie ergänzte den Look mit einer leuchtend grünen Reisetasche und Slippern und trug dazu eine kleine Dior-Handtasche. Leo entschied sich für einen unauffälligen Look, indem er ein schlichtes weißes T-Shirt mit beigen Shorts kombinierte und dazu eine Baseballkappe trug.

Obwohl die beiden schon seit Monaten miteinander in Verbindung gebracht werden und auf verschiedenen Veranstaltungen zusammen gesehen wurden, haben sie sich bisher noch nicht zu den Liebesgerüchten geäußert. Ob sich das in Zukunft ändern wird?

Getty Images Neelam Gill, Model

Getty Images Leonardo DiCaprio, Schauspieler

Getty Images Neelam Gill, Model

