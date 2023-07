Nach Trennung: Sofia Vergara erstmals ohne Ehering unterwegs

Sofia Vergara (51) hat wohl einen Schlussstrich gezogen. Die Schauspielerin und Joe Manganiello (46) hatten sich 2016 im Rahmen einer romantischen Zeremonie das Jawort gegeben. Doch vor wenigen Tagen brachen sie ihr Ehegelübde: Sie gaben ihre Trennung bekannt und reichten auch bereits ihre Scheidung ein. Nun hat die Modern Family-Bekanntheit noch ein weiteres Zeichen der Endgültigkeit gesetzt: Sofia wird jetzt ohne ihren Ehering gesichtet!

Paparazzi fangen die Beauty ein, als sie gerade in Los Angeles unterwegs ist. Dabei trägt sie einen lässigen Look: Wie die Bilder zeigen, schlendert sie in einer dunkelblauen, weiten Jogginghose und einem passenden Langarmshirt durch die Straßen. Das kombinierte sie mit einer weißen Tasche, gleichfarbigen Sneakern und einer großen Sonnenbrille. Doch ihr Outfit ist nicht das Interessanteste an den Fotos: Die Schauspielerin hat ihren Ehering abgelegt, denn ihre rechte Hand ist komplett blank!

Die Trennung hat Sofia aber wohl nicht allzu sehr zugesetzt. "Sie verbringt Zeit mit ihren Freunden, nachdem sie in einer Beziehung mit einem Partner, der sie kaum unterstützt hat, unterdrückt wurde", verriet eine Freundin der Beauty gegenüber People und erklärte, dass der Hollywoodstar sein "bestes Leben lebt".

MEGA Sofia Vergara im Juli 2023

MEGA Sofia Vergara, Schauspielerin

Instagram / sofiavergara Sofia Vergara, Serienstar

