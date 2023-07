Neue Indizien: Tim Kühnel und Melina Hoch essen zusammen

Was läuft bei den beiden? Im Jahr 2020 waren Melina Hoch und Tim Kühnel Kandidaten bei Love Island gewesen – und hatten sich dort verliebt! Auch nach der Kuppelshow waren die beiden Gewinner ein Paar, aber ihre Liebe hielt nicht lange. Seit Kurzem lassen die Influencer die Gerüchteküche aber wieder brodeln: Jetzt sind Melina und Tim gemeinsam in einem Restaurant essen!

Auf Instagram teilen sowohl Melina als auch Tim ein Foto ihres Abendessens. Bei genauerer Betrachtung stellt sich allerdings heraus: Die beiden waren zusammen aus! Denn die Are You The One?-Teilnehmerin und der Fitnessfreak posten ein Bild von derselben Pasta. Bislang halten sich die Realitystars aber weiterhin bedeckt.

Schon vor wenigen Tagen hatten die Fans gemutmaßt, dass Melina und Tim wieder miteinander anbandeln. Sie schienen nämlich zusammen auf einem Tennisplatz gewesen zu sein. Außerdem postete Melina in ihrer Story ein Foto aus dem Auto, wo auf dem Bildrand Tims Bein zu erkennen war.

Instagram / timkuehnel Tim Kühnels Instagram-Story

Instagram / melina.hoch Melina Hochs Instagram-Story

Instagram / melina.hoch Melina und Tim, Reality-TV-Stars

