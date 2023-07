Gibt es etwa ein Liebes-Comeback bei Tim Kühnel und Melina?

Geht da wieder was? 2020 hatten sich Tim Kühnel und Melina Hoch in der Kuppel-Show Love Island kennengelernt. In der Sendung hatten sie ein Couple gebildet und die Staffel sogar zusammen gewonnen. Nach den Dreharbeiten wurden die Turteltäubchen ein Paar, doch im Alltag konnte ihre Liebe nicht bestehen. Lange Zeit wurden sie nicht mehr zusammen gesehen, doch in den sozialen Medien teilen die Reality-TV-Stars Stories mit demselben Hintergrund: Gibt es etwa ein Liebes-Comeback bei Melina und Tim?

Der Hottie ist aktuell in Stuttgart unterwegs und spielt Tennis. Bei Instagram fotografiert er den blauen Boden des Tennisplatzes. Auffällig ist, dass Melina nur kurze Zeit später auch ein Foto eines blauen Untergrunds mit Tennisnetz zeigt. Sind die beiden etwa zusammen dort? Die nächste Story postet die Beauty aus dem Auto. Am Bildrand ist ein Bein mit Tattoo auf dem Oberschenkel zu sehen – ein Motiv, welches der Ex-"Love Island"-Boy auch an der Stelle hat.

Vor wenigen Tagen kursierten Gerüchte um eine Liebelei zwischen Tim und der ehemaligen Are You The One – Reality Stars in Love-Kandidatin Stefanie Hermann. Promiflash traf den Influencer auf dem Mates-Date-Event und fragte nach, was da hinter steckt. "Ich sage mal so, wir lernen uns kennen. Mehr kann ich dazu eigentlich noch nicht sagen beziehungsweise möchte auch nicht viel mehr dazu sagen", heizte Tim die Spekulationen weiter an.

Anzeige

Instagram / timkuehnel Melina Hoch und Tim Kühnel in Köln im Oktober 2020

Anzeige

Instagram / melina.hoch Tim und Melina im November 2020

Anzeige

Promiflash Tim Kühnel und Stefanie Hermann

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de