"Nicht nur Affäre": Wird es ernst bei Irina und Tom Brady?

Haben die beiden bald ihr Liebes-Outing? Im vergangenen Jahr hatten sich Tom Brady (45) und seine langjährige Ehefrau Gisele Bündchen (43) getrennt. Seitdem machen immer wieder Datinggerüchte um den Footballstar die Runde. Zurzeit wurde Tom mit Irina Shayk (37) total innig erwischt. Die beiden sollen sogar ein gemeinsames Wochenende miteinander verbracht haben. Wie ernst ist die Liaison zwischen dem Sportler und dem Model?

Eine Quelle verriet Daily Mail, dass der dreifache Familienvater bereit ist, alles zu riskieren, wenn es darum geht, eine mögliche Beziehung mit der Ex von Bradley Cooper (48) aufzubauen. "Tom ist wirklich begeistert, dass das passiert. Er hat das Gefühl, dass sie sich total gut verstehen, und er findet sie wirklich extrem interessant, unternehmerisch und hat einen cleveren Sinn für Humor, der wirklich alles anspricht, was ihn ausmacht." Tom scheint es richtig ernst mit dem Model zu meinen. "Sie ist nicht nur eine Affäre; er will wirklich, dass es funktioniert", so der Insider weiter.

Für Gisele scheint das kein Problem zu sein. Ein Insider behauptet gegenüber TMZ, dass die 43-Jährige happy für den Vater ihrer Kinder sei. "Warum sollte sie sich nicht für Tom freuen? Sie hat sich von ihm scheiden lassen", meint die Quelle. Dass Tom offenbar eine neue Frau in seinem Leben hat, würde auch Gisele in die Karten spielen: "Es ist hilfreich für ihre Freiheit, dass er weiterzieht."

Getty Images Tom Brady, Ex-NFL-Star

Getty Images Irina Shayk, Model

Getty Images Gisele Bündchen, Supermodel

