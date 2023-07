Tom Brady und Irina Shayk verbrachten Wochenende zusammen!

Geht bei den beiden etwa mehr? Im vergangenen Jahr hatte sich Tom Brady (45) von seiner langjährigen Ehefrau Gisele Bündchen (43) getrennt. Seitdem machen immer wieder Datinggerüchte um den Football-Star die Runde: Zuletzt soll er Augen für Emily Ratajkowski (32) gehabt haben! Das scheint aber ab sofort Geschichte zu sein: Jetzt wird Tom nämlich mit Irina Shayk (37) total innig erwischt...

Auf neuen Fotos, die Page Six vorliegen, ist der Star-Quarterback gemeinsam mit dem Topmodel unterwegs. So habe Tom laut einer Quelle Irina am Freitag vor ihrem Hotel in L.A. abgeholt und sei mit ihr zu seiner Villa gefahren. Die Bilder zeigen die beiden in seinem Auto, wie sie gemeinsam lachen. Dabei berührt Tom die 37-Jährige auch liebevoll im Gesicht! Danach sollen sie die Nacht zusammen verbracht haben – und sogar noch den Samstagabend.

Schon vor wenigen Wochen hatte die Gerüchteküche um Tom und Irina gebrodelt. Sie sollen nämlich bei einer Hochzeit in Sardinien geflirtet haben! Die Ex von Bradley Cooper (48) verneinte damals jedoch noch gegenüber Daily Mail, dass zwischen ihr und Tom etwas laufe: "Diese Geschichte ist völlig falsch. Es ist eine komplett böswillige und fiktive Darstellung des Abends."

Getty Images Irina Shayk auf dem Filmfestival von Cannes, Mai 2023

Getty Images Tom Brady, NFL-Star

Getty Images Irina Shayk, Model

