Stolzer Papa: Prinz Harry spaziert mit Tochter Lilibet herum

Prinz Harry (38) geht in seiner Vaterrolle auf! Der Sohn von König Charles III. (74) und seine Frau Herzogin Meghan (41) hatten im Jahr 2020 dem britischen Palast den Rücken zugekehrt und waren in die USA ausgewandert. Dort haben sie es sich in Montecito heimisch gemacht und genießen ihr Leben gemeinsam mit ihren Kids Archie (4) und Lilibet Diana (2). Wie gern Harry Zeit mit seinen Sprösslingen verbringt, wird in einem Video nun deutlich.

In der Netflix-Doku "Harry & Meghan" geben der britische Blaublüter und die Schauspielerin Einblicke in ihr Leben. So werden oftmals auch Aufnahmen direkt aus ihrem Alltag gezeigt. Ein Clip scheint die Zuschauer besonders zu begeistern: In einem kurzen Video ist der Bruder von Prinz William (41) in seinem Garten zu sehen. Dabei ist er nicht alleine, so schiebt er seine Tochter Lilibet in einem Kinderwagen vor sich her. Mit einem strahlenden Lächeln im Gesicht blickt er in die Kamera – ihm ist anzumerken, wie sehr ihn seine Vaterrolle erfüllt.

Schon bald wird Harrys altes Leben ihn womöglich einholen, denn: Sein Bruder William wird wegen eines Termins in die USA reisen. Auch wenn er im Rahmen des Earthshot Preises in New York unterwegs sein wird, kursieren die Gerüchte, dass sich die Brüder trotz Meinungsverschiedenheiten wiedersehen werden. Allerdings ist das eher unwahrscheinlich, da der Mann von Prinzessin Kate (41) nur wenige Tage in den Vereinigten Staaten bleiben wird und ihn dort von Harrys Zuhause über 4.600 Kilometer trennen werden.

HSH Alexi Lubormirski Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihren Kindern Archie und Lilibet

Getty Images Prinz Harry in London, Mai 2017

Getty Images Prinz William und Prinz Harry im Juli 2021

