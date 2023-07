Walentina schießt gegen "Beauty & The Nerd"-Kolleginnen!

Walentina Doronina (23) teilt weiter gegen ihre "Beauty & The Nerd"-Mitkandidatinnen aus! Die Reality-TV-Bekanntheit nahm an der diesjährigen Ausgabe des beliebten Formats teil, doch flog in der dritten Folge raus. Während der Zeit in der Villa flogen zwischen den anderen Beautys und ihr die Fetzen. Die Stimmung zwischen den Mädels scheint sich auch nach der Show nicht gebessert zu haben. Im Interview mit Promiflash lässt Walentina kein gutes Haar an ihren Kolleginnen!

Promiflash hat bei der 23-Jährigen nachgefragt: Wie ist das Verhältnis zwischen ihr und den anderen "Beauty & The Nerd"-Ladies nun nach der Sendung? "Ich wollte vorher und will auch nach der Show keinen Kontakt zu diesen Personen. Fake und Fame-geil beschreibt es sehr gut", macht sie deutlich. Walentina juckt es offenbar auch nicht, welches Team als Sieger der Show hervorgeht: "Mir ist egal, wer gewinnt, weil die anderen mich nicht interessieren."

Dass sie in Episode drei gehen musste, habe sie nicht überrascht. "Ich dachte, dass ich die Show bereits früher verlassen muss. Ich war ja die bekannteste Beauty dort und es war klar, dass ich ein Dorn in den Augen der anderen sein werde", schildert sie gegenüber Promiflash. Sie habe wegen ihrer Popularität die meiste Sendezeit bekommen, weswegen "die anderen zwanghaft versucht haben, Sendezeit durch mich zu generieren oder den eigenen Körper zu verkaufen für Sendezeit."

ProSieben / Benjamin Kis Marco und Walentina Doronina bei "Beauty & The Nerd" 2023

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, Realitystar

ProSieben / Benjamin Kis Walentina Doronina bei "Beauty & The Nerd" 2023

