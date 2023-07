Romina Palm meldet sich nach Klinikaufenthalt mit Update

Romina Palm (24) geht es schon wieder besser! Vor wenigen Tagen musste die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin aufgrund eines anaphylaktischen Schocks ins Krankenhaus. Dabei schwollen sowohl das Gesicht als auch die Oberlippe des Models stark an. Inzwischen ist die 24-Jährige wieder zu Hause und gibt ihren Fans in ihrer Instagram-Story ein Update zu ihrem Zustand: "Mir geht es den Umständen entsprechend gut", versichert die Beauty. Dennoch sei ihr Körper noch ziemlich "schlaff".

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de