Romina Palm meldet sich nach Krankenhausaufenthalt zu Wort!

Romina Palm (24) gibt ein Update! Die einstige Germany's Next Topmodel-Kandidatin machte am Dienstag mit einem besorgniserregenden Post auf sich aufmerksam: Auf Social Media teilte die Ex-Verlobte von Stefano Zarrella (32) ein Foto aus dem Krankenhaus, auf dem ihr Arm mit einer Infusion zu sehen war. Der Grund dafür war ein anaphylaktischer Schock. Inzwischen hat sich Romina wieder erholt und gibt neue Details preis!

"Mir geht es den Umständen entsprechend gut, ich bin wieder zu Hause", beginnt die Influencerin in ihrer Instagram-Story. Sie habe im Krankenhaus einige Medikamente bekommen: "Unter anderem Cortisol, Antiallergikum und Infusionen, alles war dabei", erklärt Romina. "Mein Körper ist noch ziemlich schlaff, ich habe einfach 14 Stunden am Stück durchgeschlafen", erzählt sie. Bei einem allergischen Schock reagiere sie immer extrem über ihre Oberlippe – und zeigt ihren Fans auch zwei Fotos der starken Schwellung. "Fühlte sich genau so an, wie es ausgesehen hat", verrät die Beauty.

Erst vor wenigen Wochen hatte sich Romina freiwillig einer optischen Veränderung unterzogen: Sie hatte ihr Markenzeichen – die roten Haare – abgelegt und sich eine neue Frisur verpassen lassen. Mit dem neuen Look ist sie auch ziemlich zufrieden, wie sie Promiflash berichtet hatte: "Es war auch für mich ein schwerer Schritt, weil ich war halt immer Arielle, aber ich liebe das."

