So kommt GZSZ-Neuzugang Laura Lippmann am Set zurecht!

Hat sie sich inzwischen gut eingelebt? Vor wenigen Monaten wurde verkündet, dass sich GZSZ-Fans auf ein neues Gesicht freuen dürfen. Seit Anfang Juli verstärkt Laura Lippmann nun den Cast der Vorabendserie. In ihrer Rolle als Nicole Berger bringt die gebürtige Leipzigerin seither frischen Wind in die beliebte Vorabendserie. Nun plaudert Laura aus, wie sie am Set von GZSZ so zurechtkommt!

Im Interview mit RTL verrät Laura jetzt, dass sie sich mittlerweile gut eingelebt habe. "Es macht großen Spaß und alle sind sehr lieb", bestätigt sie. Die Garderobe teile sich die 33-Jährige aktuell mit ihrer Serienkollegin Chryssanthi Kavazi (34) – die in diesem Jahr schon bei Let's Dance zu sehen war. "In der Zeit war ich allein in der Garderobe. Deshalb war es anfangs total witzig, weil wir beide oft vergessen haben, dass wir jetzt nicht mehr allein in der Garderobe sind", gesteht die Schauspielerin und fügt witzelnd hinzu: "Mittlerweile wissen wir voneinander."

In dem Gespräch offenbart Laura zudem, dass Co-Star Lara Dandelion Seibert ihre engste Vertrauensperson am Set sei – und das, obwohl die beiden gar nicht zusammen drehen. "Wir haben gemeinsam am Set angefangen und waren eben 'die Neuen' und irgendwie hat uns das zusammengeschweißt", erklärt sie.

Instagram / laura_lippmann_actress Laura Lippmann, Schauspielerin

RTL / Rolf Baumgartner Laura Lippmann, GZSZ-Star

Instagram / laura_lippmann_actress Laura Lippmann, Schauspielerin

