Trotz Krise: Für Prinz Harry kommt Scheidung nicht infrage

Die Spekulationen um Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) reißen nicht ab! 2018 besiegelten der Royal und die einstige Schauspielerin ihre Liebe mit einer romantischen Hochzeit. Zwei Jahre später wanderten sie sogar in die USA aus und kehrten dem britischen Königshaus damit den Rücken. Doch seit einiger Zeit brodelt die Gerüchteküche gewaltig: Haben der Bruder von Prinz William (41) und seine Frau etwa Eheprobleme? Eine Scheidung soll für Harry dennoch nicht infrage kommen!

Das behauptet jetzt die Beziehungsexpertin Kate Mansfield gegenüber Mirror: "Es ist sehr unwahrscheinlich, dass Harry sich jemals von Meghan scheiden lassen wird. Eine Scheidung ist in königlichen Kreisen sehr verpönt, obwohl sie natürlich vorkommt." Auch dass seine Mutter Prinzessin Diana (✝36) früh starb, soll den 38-Jährigen in seinen Beziehungen maßgeblich beeinflussen: "Da Harry seine Mutter in jungen Jahren verloren hat, ist es wahrscheinlich, dass er eine große Last zu tragen hat, die ihn auch in einer unglücklichen Ehe halten könnte."

Während einige böse Zungen behaupten, dass Harry und Meghan Eheprobleme haben, berichtet ein Insider gegenüber express.com.au, dass das Paar aktuell auf Haussuche ist – und zwar in Malibu. "Sie haben die Gegend ein paar Mal heimlich besucht und waren unterwegs, um zu sehen, was es dort gibt. Und Meghan kennt Teile der Region aus ihrer Kindheit", erklärt der Informant.

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Düsseldorf

Anzeige

Getty Images Prinz Harry im Juni 2023

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im Jahr 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de