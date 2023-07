Verlobung gelöst: Rosalía kämpft bei Konzert mit den Tränen

Rosalía (30) macht eine schwere Zeit durch. Die Musikerin legte in den vergangenen Jahren eine steile Karriere hin. Mit Hits wie "Despechá" und "Beso" wurde sie berühmt und trat bei den größten Festivals der Welt auf. Auch privat lief es gut für die Spanierin: Ihr Kollege Rauw Alejandro (30) war der Mann an der Seite der Beauty. Doch nun soll die Beziehung der beiden am Ende sein – und wie schlecht es ihr geht, kann Rosalía auch vor ihren Fans nicht verstecken...

Bereits am Wochenende war der 30-Jährigen anzusehen, dass sie mit ihren Emotionen kämpft – wenige Tage, bevor das Ende ihrer Verlobung bekannt wurde. Beim Lollapalooza in Paris performte sie ihren Song "Hentai" und konnte die Tränen Augenzeugen zufolge kaum zurückhalten. Ein Video auf Twitter zeigt, wie die Brünette ganz emotional am Klavier sitzt, sich über das Gesicht wischt und schluchzen muss.

Rosalía und Rauw waren offiziell seit 2021 ein Paar gewesen. Erst im Frühling dieses Jahres hatten die zwei zudem ihre Verlobung verkündet – beim Coachella Festival zeigten sie sich anschließend total verliebt auf der Bühne und performten dort ihre gemeinsamen Songs.

Getty Images Rosalía und Rauw Alejandro bei den Latin Grammy Awards

Getty Images Rosalía beim Lollapalooza in Paris

Getty Images Rauw Alejandro und Rosalía beim Coachella im April 2023

