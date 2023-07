Abgezockt: Aleks Petrovic und Vanessa eine Nacht obdachlos

Sie klären endlich auf! Aleksandar Petrovic (32) und Vanessa Nwattu hatten sich 2022 bei Temptation Island V.I.P. kennen und lieben gelernt. Seit dem Ende der Show sind die beiden unzertrennlich. Der Fitness-Coach und seine Verführerin genossen in den vergangenen Tagen einen schönen gemeinsamen Urlaub, bis sie einem Betrüger zum Opfer gefallen waren. Jetzt geben sie nähere Details preis: Aleks und Vanessa waren eine Nacht obdachlos!

In ihrer Instagram-Story berichtet Vanessa nun von der geplanten Safari-Tour auf Sansibar. "Die Tour startete leider schon mit Unpünktlichkeit seinerseits und damit, dass wir haarscharf die Fähre verpasst hätten", berichtet sie. Ohne vereinbartes Frühstück mussten sie die Tour durchstehen. "Alles hat sich so gezogen, […] bis wir wieder zurückmussten, um die vermeintlich letzte Fähre zu bekommen", erklärt sie weiter – deshalb sei auch das Mittagessen ausgefallen. Das letzte Boot, das sie wieder zurück zum Resort bringen sollte, war allerdings schon abgefahren. "Die Stunden verstrichen, die Polizei und die deutsche Botschaft nahmen uns nicht ernst und wir schliefen eine Nacht lang draußen am Flughafen auf den Bänken", verrät Vanessa. "Wir hatten nichts bei uns und waren komplett ohne Mittel", beschreibt sie die dramatische Lage.

Inzwischen sind die beiden wieder auf dem Weg nach Deutschland. "Ich bin so froh, dass wir immerhin uns hatten und uns so stärken konnten", schreibt die Berlinerin erleichtert. Es sei eine sehr schreckliche Lehre gewesen. "Egal, wie schade es um das ganze Geld ist, ich danke Gott so sehr, dass uns nichts passiert ist", freut sich Vanessa.

Instagram / aleks_petrovic1 Aleksandar Petrovic und Vanessa Nwattu, "Temptation Island V.I.P."-Teilnehmer 2022

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu und Aleksandar Petrovic, Realitystars

Instagram / aleks_petrovic1 Aleksandar Petrovic und Vanessa Nwattu, Januar 2023

