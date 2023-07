Etwa Typveränderung? Rebecca Mir zeigt sich mit roten Haaren

Rebecca Mir (31) strahlt mit rotem Haar im Netz. Das Model hatte seinen Megadurchbruch in der sechsten Staffel der Castingshow Germany's Next Topmodel – dort belegte es den zweiten Platz. Seitdem ist die Frau von Profitänzer Massimo Sinató (42) aus dem TV-Business nicht mehr wegzudenken. Auch in den sozialen Medien ist sie aktiv und gewährt ihrer Community Einblicke in ihr Leben. Jetzt zeigt sich Rebecca plötzlich mit roten Strähnen in den Haaren.

Via Instagram veröffentlichte die Mutter eines Sohnes ein Reel. In dem Video zeigt sie sich in einem lässigen Outfit und mit stylischer Sonnenbrille. Auffällig dabei ist ihre teils neue Haarfarbe – Rot. "Roter-Haar-Tag. Gefällt es euch?", schreibt die Moderatorin unter den Beitrag. Doch ihre neue Mähne scheint nur von kurzer Dauer gewesen zu sein: In ihrer Instagram-Story zeigt sich Rebecca wieder wie gewohnt komplett brünett.

Doch wie kommt ihr neuer, temporärer Look bei ihrer Community an? Die Meinungen sind da auf jeden Fall gespalten. Kommentare wie "Bombe" oder "Ich finde, es sieht sehr gut aus", aber auch weniger begeisterte Ansichten, wie "Schrecklich" oder "Wie eine 14-Jährige", tummeln sich in der Kommentarspalte.

Instagram / rebeccamir Rebecca Mir im Dezember 2021

Getty Images Rebecca Mir im Mai 2023

Instagram / rebeccamir Rebecca Mir, Moderatorin

