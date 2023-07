Gleicher Ex: So nah sind sich Lilly und Sandy Meyer-Wölden

Lilly Becker (47) und Sandy Meyer-Wölden (40) verbindet eine tiefe Freundschaft! Boris Becker (55) hatte schon so einige Frauen an seiner Seite: So war er unter anderem mit Lilly und Sandy für einige Zeit liiert. Während seine Ex-Partnerinnen auch heute noch hin und wieder gegen Boris schießen, pflegen die Frauen untereinander ein gutes Verhältnis. Wie eng Lilly und Sandy wirklich miteinander sind, machen sie nun in einem Interview deutlich!

"Alessandra ist wie eine Schwester für mich", schwärmt die 47-Jährige gegenüber Bunte. Auch der Nachwuchs von Lilly und Sandy versteht sich offenbar bestens. "Und das Schöne ist, dass unsere Söhne gut befreundet sind und gerne Zeit miteinander verbringen", offenbart Lilly zudem.

Dass die beiden Powerfrauen sich gut verstehen, wurde bereits in der Vergangenheit deutlich: Neben regelmäßigen gemeinsamen Posts im Netz berichtete Bild kürzlich, dass Lilly und Sandy sogar eine Doku zusammen drehen. In der geplanten Dokumentation wollen die beiden berichten, wie sie ihre Beziehung mit dem ehemaligen Profisportler erlebt haben. Boris soll davon aber alles andere als begeistert sein – er versuche, die Produktion und die anschließende Veröffentlichung der Doku zu verhindern.

Anzeige

Getty Images Boris Becker im Februar 2023

Anzeige

Instagram / lillybeckerofficial Lilly Becker und Sandy Meyer-Wölden, Ex-Partnerinnen von Boris Becker

Anzeige

Getty Images Boris Becker bei der Premiere von "Boom! Boom! The World vs. Boris Becker"

Anzeige

Wie findet ihr es, dass die beiden so eng miteinander sind? Megaschön! Also, ich könnte das nicht... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de